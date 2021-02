РТВ придала Покраїнскей влади будинки Радио Нового Саду и Студия М

НОВИ САД – Радио-телевизия Войводини придала вчера будинки Радио Нового Саду на хаснованє Покраїнскей влади, а планує ше же би просториї радия були претворени до музею 20. вику, а Студио М би остал концертна сала, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Придаваюци ключи предсидательови покраїнскей влади Иґорови Мировичови, ґенерални директор РТВ др Миодраґ Копривица огляднул ше на историю вибудови Студия М и будинку при нїм, на його вельку значносц и емотивну вязаносц нашей хижи за тот будинок. Вон тиж подзековал предсидательови Мировичови на велькей помоци коло вибудови нового будинку РТВ-а на Мишелуку и виражел наздаванє же по конєц рока шицки роботнїки буду на новей адреси.

Як Копривица гварел, створени условия же би РТВ будинки у центру напущела, по вибудови мултимедиялного центру на Мишелуку, модерней Радио-телевизиї. Кед шицко будзе исц по плану, и треци будинок, тот у Сутєскей улїчки, будзе преселєни по конєц рока на Мишелук, гварел Копривица.

Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович явно подзековал Влади Републики Сербиї, Городскей управи Нового Саду и цалому тиму РТВ-а на добрим сотруднїцтве, закладаню и роботи коло вибудови нового будинку РТВ. У наиходзацим периодзе Мирович наявел реконструкцию студия М, котри предлужи функционовац як концертна сала, простор за вистави, за културни змисти, за чуванє нашого нашлїдства.

По словох предсидателя Мировича, дакедишнї просториї Радия буду претворени до културного нашлїдства 20. вику и буду приказани у ултра модерней диґиталней форми.

