„Ружаˮ будзе два днї у авґусту, а буду и „Одгуки ровнїниˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчера отриманей заєднїцкей схадзки Орґанизацийних одборох Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї и Фестивала рускей култури Червена ружа догварене же би тогорочна Ружа була отримана през два днї у авґусту.

У истим дню будзе отримане Червене пупче и Одгуки ровнїни, за други дзень запланована Червена ружа, а точнєйши датум ше будзе знац у наступним периодзе.

На схадзки утвердзени и концепт Манифестациї, та так на Червеним пупчу буду представени нови композициї за дзеци, а буду приказани и рисовани видео-анимациї хтори поробени у рамикох проєкту за прешлорочне Червене пупче 2020. Одгуки ровнїни, гоч у меншим обсягу як потераз, заш лєм буду отримани, истого дня кеди и Пупче, понеже векшина наших дружтвох пре попущованє з епидемийнима мирами помали почала з роботу.

За други дзень запланована 60. Червена ружа у рамикох хторей би ше отримало змаганє младих зоз рускима забавнима, новима и старима шпиванками, як и ревиялну часц, односно ретроспективу народних композицийох хтори виводзени на потерашнїх Ружох, а у провадзеню Народного орекстра Дома култури.

Тиж, з нагоди ювилейней 60. Ружи, буду поставени и два вистави – єдна вистава прикаже стари фотоґрафиї зоз потерашнїх 60 Червених ружох, а хтори на паноох буду поставени на адекватних локацийох у Руским Керестуре, даскельо днї пред и после Манифестациї, док друга вистава будзе виложена на сам дзень Ружи и прикаже руски дзивки у народним облєчиве фото-документаристи Петра Дешича, а хтора представя часц проєкту валалского Туристичного здруженя.

Конкурс за нови руски дзецински шпиванки за „Червене пупче” и Явна поволанка за участвованє на тогорочней „Червеней ружи” буду отворени по конєц мая, а мож их найсц на сайту domkultureruskikrstur.com.

