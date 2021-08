„Ружа” ма окремну важносц за идентитет Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дома култури у Руским Керестуре отримани Ревиялни вечар у рамикох Фестивала рускей култури Червена ружа, котри спред Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ отворела Ґордана Чомич. На тей остатнєй програму тогорочного Фестивалу присутна була и державна секретарка у тим министерстве Олена Папуґа, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, директорка Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк Наталия Будински и други.

Чомичова привитала шицких присутних на руским язику и назначела же очуванє идентитета єдного народа нє значи лєм пестованє писнї и танцу, алє вира до очуваня свойого язика, култури и заєднїцкого нашлїдства котре ше дзелї з другима. Прето 60 роки Фестивала рускей култури ма окремне значенє у очуваню идетитета рускей заєднїци.

На концу приємней бешеди министерка наглашела же є нє першираз, а напевно анї нє остатнїраз на Червеней ружи, и закончела зоз словами: „Най жию Руснаци!”

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї на тим ЛИНКУ.

