„Ружа” начално будзе у авґусту, Мемориял на єшень

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчера отриманей заєднїцкей схадзки Орґанизацийних одборох Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї и Фестивала рускей култури „Червена ружа” бешедоване о тим же би „Ружа” начално була отримана у авґусту, а Мемориял на єшень.

Термин и формат їх отримованя завиша од епидемийних мирох хтори буду на моци, алє на схадзки заключене же ше тоти два фестивали того року вшелїяк отрима.

Попри уж даскелїх приявених представох за одроснутих и за дзеци, за Драмски мемориял би до єшенї можебуц могли буц закончени ище два нови проєкти.

На схадзки бешедовани и же би ше у рамикох 60. „Червеней ружи” отримало „Червене пупче”, змаганє младих зоз рускима забавнима шпиванками „Червена ружа”, як и ревиялну часц, односно ретроспективу забавних композицийох зоз прешлих „Ружох”, зоз чим би ше и означело ювилей фестивала. „Одгуки ровнїни” того року найвироятнєйше нє буду отримани, понеже векшина наших дружтвох нєактивна уж длугши период, а о детальнєйшей концепциї будзе бешеди у наиходзацим периодзе.

Конкурс за нови руски дзецински шпиванки за „Червене пупче” и Явна поволанка за участвованє на тогорочней „Червеней ружи” и далєй отворени, а мож их найсц на сайту domkultureruskikrstur.com

