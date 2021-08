Ружич: Годзини 45 минути, три модели настави

БЕОҐРАД – После вчерайшей схадзки Кризного штабу, на конференциї за новинарох министер просвити Бранко Ружич виявел же нови школски рок почнє 1. септембра, а годзини буду тирвац 45 минути.

По словох министра, намаганя же би школски рок почал реґуларно, а Тим за школи (у чиїм составу представнїки Батута и Министерства) будзе провадзиц ситуацию и запровадзованє мирох. Кед же у даєдней локалней самоуправи епидемийна ситуация будзе погоршана, теди ше почнє применьовац єден од трох моделох.

Перши модел подрозумює шлєбодне окруженє за шицких школярох, котри вєдно буду шедзиц у учальньох, буду ношиц маски лєм кед бешедую и одвитую, а вакциновани наставнїки нє муша ношиц маски док ше нє приблїжа школярови на 1,5 метери.

Други модел настави комбиновани – єден дзень будзе онлайн настава, други нєпоштредна, док у штреднїх школох комбинована змена ше будзе меняц дньово, а нє тижньово.

Треци модел ше будзе применьовац у найгорших обставинох по хторим штредньошколци преходза на онлайн наставу, школяре основней школи комбиновану наставу од 30 минути и ґрупи до 16 школярох.

Предшколски установи предлужа робиц як и потераз.

Локални самоуправи ше по числу охорених буду дзелїц на червену, жовту и желєну зону, та ше модел настави у тих штредкох будзе применьовац у одношеню на хвилькову епидемийну ситуацию.

Др Предраґ Кон виявел же ше и надалєй очекує од жительства же ше будзе притримовац препоручених мирох и же ше одволаю на вакцину, з оглядом на вше векше число охорених. По вчерайших податкох, у Сербиї реґистровани нови 2.216 случаї, а осем особи умарли.

