„Ружова заградка” будзе у септембру

НОВИ САД – Пондзелок у новим будинку Радио-телевизиї Войводини на Мишелуку отримана друга схадзка Орґанизацийного одбору Фестивала новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка 2021”.

Гоч наявене на прешлей схадзки же Фестивал будзе отримани концом юния, тераз одлучене же би, заш лєм, бул преложени за 5. септембер. Тиж так, одлучене же би ше по конєц идуцого мешаца закончело знїманя зоз солистами и за змагательну, и за ревиялну часц.

На схадзки догварене же ше Ружова заградка отрима у Студию 3 на Мишелуку зоз публику, алє же фестивал, хто сце, годзен провадзиц и у голу, медия-центру и ресторану у новим будинку нашей медийскей хижи. Нє прецизоване хто годзен буц у публики, анї число патрачох, прето же то будзе завишиц од епидемиолоґийних мирох.

