„Ружова заградка” будзе 8. мая у СНП

НОВИ САД – Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка” того року будзе отримани на нєдзелю, 8. мая у Сербским народним театре (СНП) у Новим Садзе. На Фестивалє буду виведзени 15 нови композициї, а почнє точно на 20 годзин.

Уход будзе шлєбодни, як и дотераз, алє будзе ше мушиц мац уходнїцу же би ше могло войсц до сали. Безплатни уходнїци годно превжац на каси СНП и у РКЦ, алє и при даєдних колпортерох звонка Нового Саду, чийо мена и контакти буду благочасно обявени.

Орґанизаторе надпоминаю же сала СНТ велька, капацитети векши як цо мал Студио „М”, так же будзе места за шицких любительох новей рускей шпиванки. Дзекуюци тому, „Ружова заградка” ознова будзе у правим фестивалским формату, зоз публику у сали.

Зоз шпивачами наступя Вельки тамбурови оркестер и Народни оркестер РТВ, а водительки програми буду Марина Сабадош и Доротеа Будински. У ревиялней часци наступи Михайло Будински.

Цали Фестивал годно директно провадзиц на трецей програми радия на 92, 100 и 107,1 меґагерци, тиж и на другей програми Радио-телевизиї Войводини, як и прейґ интернету. Публика годна и того року вибрац найлєпшу композицию. Руска редакция Радио Нового Саду порихтала и зняла и ЦД и будзе ше дзелїц публики на Фестивалє.

До орґанизациї Фестивалу уключени и анґажовани шицки капацитети Радио-телевизиї Войводини, а ту и потримовка спонзорох и наших руских установох Националного совиту Руснацох, Заводу за културу войводянских Руснацох и НВУ „Руске слово”, як и спонзорох.

