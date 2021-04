„Ружова заградка” найвироятнєйше будзе 27. юния

НОВИ САД – Пре актуалну епидемийну ситуацию Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” нє бул отримани у звичайним термину, медзитим орґанизаторе нє одступели од його реализациї, а на першей роботней схадзки котра отримана вовторок 20. априла, догварене же би Фестивал могол буц отримани 27. юния, кед то дошлєбодзи епидемийна ситуация.

Тиж догварене же ше почнє рихтанє аранжманох за 16 нови композициї котри би мали буц виведзени на Фестивалу, од 10. мая почню проби оркестрох, а од 24. мая плановане студийске знїманє композицийох.

Концепция би мала буц иста як и потераз, у змагательней часци буду виведзени 16 нови композициї, виводзачох буду провадзиц тамбурови, народни и забавни оркестер, а у ревиялней часци плановане обробиц 10 народни композициї зоз прешлих „Ружових заградкох” до забавних.

Тиж нє догварене место отримованя, алє ше роздумує о двох локацийох – Студио Дунай у Петроварадину и Студио 3 у новим будинку на Мишелуку.

