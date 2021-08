„Ружова заградка” на нєдзелю

НОВИ САД – Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” будзе отримани на нєдзелю, 5. септембра, на Мишелуку, у Вельким студию и у голу прейґ видео бимох, а то прето же би ше випочитовало епидемийни мири. Фестивал годни провадзиц лєм вакциновани, тоти цо маю потвердзенє же прелєжали Ковид-19, або зоз потвердзеньом ПСР, або швидким антиґенским тестом. Шицки присутни буду мушиц мац маски.

На Фестивалє буду виведзени 16 нови композициї, хтори буду под шифрами, так буду и наявйовани и под шифрами буду и на гласацким лїстку. Гласац ше годно лєм директно, т. є. лєм присутна публика на Фестивалє, а будзе и радио и телевизийне директне преношенє, як и прейґ интернету. Вистава того року нє будзе.

У ревиялней часци буду виведзени дзевец композициї, хтори зоз народних преробени до забавних. Пейцчлени жири у составе: Мича Янкович, Дюра Будински, Микола М. Цап, Сенка Станкович и Снежана Янюшевич Єфтич будзе одлучовац о наградох, бо Фестивал змагательни. Буду грац три оркестри – Вельки тамбурови, народни и забавни, а водительки буду Марина Сабадош и Доротеа Будински. Фестивал святочно отвори заменїк ґенералного директора РТВ Йожеф Клем, а после Фестивала будзе коктел.

Понеже ше Фестивал того року отримує у нєзвичайним єшеньским термину, Руска редакция Раио Нового Саду уж зняля и ЦД, та ше будзе дзелїц присутним на Фестивалє. Орґанизаторе наявюю вельки нєсподзиваня, та хто люби руску шпиванку най себе випланує час так же би 5. септембра пришол на Мишелук попровадзиц тот наш популарни, змагательни Фестивал „Ружову заградку”.

На Мишелук мож пойсц зоз городским автобусом под числом 69, вон става опрез будинку РТВ, як и зоз шицкима автобусами цо иду на сримски бок, лєм вец треба дакус пешачиц по будинок.

