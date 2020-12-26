„Ружова заградка 2021” розписала конкурс за нови композициї

НОВИ САД – Фестивал „Ружова заградка”, односно Явна медийна установа Войводини „Радио-телевизия Войводини” розписала конкурс за нови руски народни шпиванки за участвованє на Фестивалє 2021. року.

Участвовац маю право шицки заинтересовани композиторе и тестописателє зоз Сербиї и иножемства. Шпиванки хтори буду послати на конкурс нє шму буц уж виводзени, лєбо обявйовани, а єдна особа може буц коавтор найвецей двох шпиванкох.

Конкурс тирва по 31. януара 2021. року од дня обявйованя на веб-сайту Радио-телевизиї Войводини и у новинох „Руске слово”, а конкурс и його условия у цалосци мож пречитац и на правим боку нашого сайту.

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