„Ружова заградка 2022” розписала конкурс за нови композициї

НОВИ САД – Фестивал „Ружова заградка”, односно Явна медийна установа Войводини „Радио-телевизия Войводини” розписала конкурс за нови руски народни шпиванки за участвованє на Фестивалє 2022. року.

Участвовац маю право шицки заинтересовани композиторе и тестописателє зоз Сербиї и иножемства. Шпиванки хтори буду послати на конкурс нє шму буц уж виводзени, лєбо обявйовани, а єдна особа може буц коавтор найвецей двох шпиванкох.

Конкурс тирва по 18. фебруар 2022. року од дня обявйованя на веб-сайту Радио-телевизиї Войводини и у новинох „Руске слово”.

