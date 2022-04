РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометаше Русину наютре, 16. априла, одбавя 10. коло Рукометней лиґи Сивер процив рукометашох зоз Зомбору.

Змаганє будзе отримане у Спортскей гали зоз початком на 18,30 годзин, а з оглядом же процивнїцка екипа хвильково першопласована на таблїчки, потримовка керестурскей публика би Русиновим рукометашом добре пришла.

