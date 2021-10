Рукометаше почали сезону, одбавели нєришено

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нова сезона за рукометашох Русина Рукометней лиґи сивер Сивер почала всоботу, 2. октобра, зоз 2. колом, у хторим Русин одбавел нєришено процив РК Обилич зоз Нового Кнежевцу з резултатом 32:32 (16:19).

У першим полчасу резултат ше рушал „ґол за ґолˮ, же би при резултату 8:8 госци зашором дали 5 ґоли, а нє прияли анї єден. По конєц першого полчасу резултат бул и далєй на хасен Обилича.

Подобна слика була и у другим полчасу же би аж при самим концу змаганя Русин почал водзиц. У остатнїх пейц минутох русиново бавяче направели два ґоли розлики на свой хасен, но у остатнєй минути нє вихасновани пенал, цо их коштало першей побиди у новим Першенству.

Всоботу, найефикаснєйши бавяче були – Филип Орос и Иґор Варґа хтори дали по 5 ґоли, Виктор Микита, Славко Гербут и Борис Югик дали по 4 ґоли, Иван Рац и Филип Тома дали по 3 ґоли, Владислав Салаґ и Михайло Мудри по два ґоли.

У шлїдуюцим колу рукометаше Русина бавя у Зомборе процив екипи под истим меном.

