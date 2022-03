РУСКИ КЕРЕСТУР – После длугшей жимскей паузи, рукометаше Русину прешлого тижня ше почали пририхтовац за наступну полусезону першенства, а уж нєшка 1. марца, обчекує их перше приятельске стретнуце процив рукометашох зоз Србобрану.

Екипа зоз Србобрану шестопласована на таблїчки у 3. Рукометней лиґи Войводини „Заход”, а процив Русиновцох одбавя змаганє у Спортскей гали з початком на 19,30 годзин.

