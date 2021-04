Рукометаше у Бездану поражени

РУСКИ КЕРЕСТУР/БЕЗДАН – У 10. колу Трецей рукометней лиґи Сивер Сивер рукометаше Русина всоботу 24. априла, госцовали у Бездану дзе ше стретли з домашнїм РК Ґрафичар.

Векшу часц змаганя рукометаше Русина були ровноправни, на даскельо заводи и лєпши од домашнїх, но сам початок и конєц змаганя одредзели конєчного побиднїка.

Русин наступел у составе – Неманя Стойков, Иван Рац (1), Славко Гербут (5), Борис Югик (2), Мирослав Виславски, Владимир Мудри, Петар Пирожек, Виктор Микита (5), Филип Орос (4), Филип Тома (3).

Русин хвильково забера 4. место зоз 8 бодами, а у шлїдуюцим 11. колу одбави змаганє у керестурскей Спортскей гали процив Обилича зоз Нового Кнежевцу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)