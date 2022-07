Рукометаш Дамир Орос зоз Фарских островох нащивел Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски Керестур нащивел професийни рукометаш Дамир Орос хтори родом зоз Кули, а хтори уж 20 роки жиє и роби як тренер и рукометаш на Фарских островох, хтори ше находза медзи Норвежским морйом и Атлантским океаном.

Дамира у Керестуре дочекал рукометни тренер Славко Надь зоз хторим обишол Месну заєднїцу, дзе их привитали секретар Михайло Пашо и предсидатель Фодбалского клубу „Русин” Тихомир Медич, а потим обишли и Школу „Петро Кузмяк” и Спортску галу.

Орос з тей нагоди похвалєл Спортску галу и виражел позитивни становиска о условийох за рекреацию и спорт з хторима розполагаю жителє Керестура, та дал потримовку же би ше у Гали отримовало цо вецей файти спортских бавискох и так до спорту уключело цо вецей младих.

Дамирова професийна рукометна кариєра почала у Червинки, потим ше предлужела у Рукометним клубу „Зомбор”, бавел и за Раднички-Фиделинку зоз Баймоку, а кед наполнєл 29 роки указала ше му нагода пойсц на Фарски острова дзе жиє и нєшка.

Як верх його професийней рукометней кариєри то вецей припознаня од ґолґетера, односно найлєпшого нападача, або бавяча сезони, та по тренерски успихи и освоєни державни купи и з хлопску и женску екипу.

