Рукометна секция на турнире у Червинки

ЧЕРВИНКА – Рукометна секция ОШ „Петро Кузмяк з Руского Керестура, 23. априла участвовала на Вельконоцним турнире хтори орґанизовал РК „Лаки” з Червинки.

На турнире участвовали 13 екипи з околних местох, а керестурски мали рукометаше одбавели два змаганя, процив БСК з Бачкого Брестовцу и процив екипи Ядран з Фекетичу.

Гоч ше им нє удало вибориц анї єдну побиду, їх тренер Славко Надь гвари же важне було участвовац по прерви у тренираню, котра мушела буц пре епидемийну ситуацию.

Орґанизатор каждей екипи обезпечел по два рукометни лабди, а каждому учашнїкови по киндер-вайцо.

