РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометна секция Основней школи Петро Кузмяк 24. априла участвовала на Вельконоцним турнире у Червинки, хтори традицийно орґанизує РК Лаки зоз того места.

Участвовали шейсц екипи, а керестурски мали рукометаше бавели два змаганя, з домашню Червинку и з екипу з Бачкого Брестовцу, и обидва змаганя страцели. Водзела их тренер Николина Зорич.

Домашнї за шицких учашнїкох обезпечел почасценє и по два лабди, а першираз и кажди бавяч достал на дарунок маїцу.

