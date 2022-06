Рукометни тим СФШ „4. юлий” шампион Сербиї

ВЕРБАС – Млади рукометаше, школяре Стреднєй фаховей школи „4. юлий” з Вербасу, освоєли титулу шампиона на Першенству Сербиї за стреднї школи, котре отримане у Парачину.

Вербаски рукометаше предходно були найлєпши и на других трох уровньох змаганя – на општинским, окружним и медзиокружним.

У рукометним тиму вербаскей Стреднєй школи находза ше школяре од першей по штварту класу. Вони дванацме бавя и за тутейши рукометни клуби з Вербасу, Червинки и Сивцу, котрим з тей нагоди подзековал и професор физкултури Деян Обренов, понеже, як гварел, без їх роботи би таки резултат бул нєможлїви.

Екипи младих рукометашох остала обовязка же би одбранєли тоту титулу шлїдуюцого року. Як заключели, з оглядом же були наймладши на отриманим державним першенству, одбранїц титулу будзе виволанє.

