Рукометни тренер Славко Надь прешол до Оджаку

ОДЖАК – Рукометни тренер, Керестурец Славко Надь, од прешлого тижня прешол тренирац рукометашки до Женского рукометного клубу Оджак, за тераз младши екипи, а после 10-рочней роботи у ЖРК Деронє з того места.

З дероньским Клубом, Надь посцигнул замерковани резултати, а то 3 медалї у младших катеґорийох Рукометного Союзу Войводини, 2016. зоз екипу народзених 1999. року участвовал на Союзним змаганю дзе завжали седме место медзи 12 екипами. Пред трома роками посцигнути и историйни успих того Клубу, а то пласман зоз сениорску екипу до I Союзней лиґи, дзе бавели єден рок.

