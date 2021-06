ВЕРБАС – У грекокатолїцкей парохиї Святого Владимира у Новим Вербаше внєдзелю, 20. юния, означене швето Русадля.

Парох нововербаски о. Иґор Вовк служел Службу Божу з нагоди того швета, а познєйше истого дня на городским теметове було и пошвецанє гробох.

Числени вирни пришли здогаднуц ше и помодлїц ше за своїх милих покойних.

