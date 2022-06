Русадля преславена и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици, вчера преславени перши дзень Сошествия Святого Духа – Русадля.

Дополадня Службу Божу служел о. Михаил Холошняй. По Служби була Вечурня зоз молитвами за шицких покойних, на 15 годзин на грекокатолїцким теметове почало пошвацанє гробох, а при Крижу була служена Панахида.

Нєшка, на други дзень швета, Служба Божа будзе як и звичайно на 10 годзин, а на треци дзень Служба Божа будзе вечар на 18 годзин, як по обичаю, за добру хвилю.

