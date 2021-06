ДЮРДЬОВ – У дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици, внєдзелю 20. юния, преславене швето Русадля.

Дополадня Службу Божу служел о. Михаил Холошняй, а пополадню на грекокатолїцким теметове отримана панахида за шицких покойних, а потим и пошвецени гроби.

У Служби Божей було вельо вирних, окреме дзецох, а найвецей першопричашнїкох, школярох другей и трецей класи котри ше пририхтую за Першу причасц котра будзе отримана на шлїдуюцу нєдзелю, 27.юния.

