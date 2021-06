Русадля у Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Внєдзелю у парохиї у Сримскей Митровици, на швето Сошествиє Духа Святого, у украшеней церкви числени вирни, а окреме дзеци, шведочели зоз своїм присуством родзенє новей заєднїци.

Окрем домашнїх, приключели ше им и двойо дзеци зоз нашей парохиї Кирила и Методия зоз Беоґраду, котри першираз нащивели тоту парохию.

Апостол читал богослов Филип Суботич, котри на студийох у Риме у Греческей Колеґиї, а бул присутни и православни богослов котри помагал у Богослуженю, а вец госцох зоз Беоґраду поводзел по значних местох у Митровици.

Други дзень Русадльох, на швето Святей Тройци, церква тиж була полна, а вирни ше застановели над поволаньом и задачу жиц на слику святей Тройци, на цо поволани шицки кресцени, у медзисобней любови, заєднїцтве и конкретней помоци як цо то жила и перша християнска заєднїца у Єрусалиме.

