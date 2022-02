Русинистика и я – Дзе су и цо робя 1

Фото: Марияна Павлович

Русинистика як универзитетска дисциплина на Филозофским факултету у Новим Садзе постої од 1. децембра 1972. року. При Иниституту за педаґоґию 1981. року основана Студийна ґрупа за руски язик и литературу, а школского 1981/82. року уписує перших студентох. Уж 1983. року основана Катедра за руски язик и литетаратуру, нєшка Оддзелєнє за русинистику. Основни и мастер студиї на Русинистики потераз закончели вецей як 60 студенти, а велї тераз робя у просвити, медийох… Ми вам представяме даєдних з нїх.

Златка Перович, Вербас: Закончела сом Руски язик и литературу 1999. року, а дипломовала сом на тему „Уплїв сербскей на руску литературу”. Робим у Телевизиї Войводини, у Рускей редакциї. Такой як сом закончела факултет, робела сом як сотруднїк у емисиї „Здраво, здраво млади” на Радио Вербасу, потим сом робела и у других емисийох на руским язику на истих габох. Робела сом у аґенциї „Кларус”, посилала сом прилоги за Радио Нови Сад, за Телевизию Нови Сад и за Мултирадио. Кед ше у Вербаше отворела телевизия Бачка, и там сом робела єден час. Достала сом 2004. року стаємну роботу у Радио-телевизиї Войводини у Редакциї на руским язику. Вєдно зоз знїмателями, монтажерами, тонцами знїмаме наших Руснацох у наших руских местох, правиме прилоги и репортажи. Понеже сом дзецинство и свою младосц препровадзела у штредку дзе ше нє нательо бешедує по руски, нє бешедовала сом го правилно. Руски язик зме бешедовали лєм дома у фамелиї, у родзини и на факултативней настави руского язика. Праве прето, же бим злєпшала свой руски язик, одлучела сом закончиц штредню школу у Руским Керестуре, напрям Орґанизатор културних активносцох. Предмет котри сом барз швидко полюбела то психолоґия. Рихтала сом ше на факултет и сцела сом ше уписац праве на психолоґию. Приємни сом нє положела и розчарована сом рушела дому. На драги сом стретла товаришки котри ше уписали на руску Катедру. После краткей бешеди, и я ришела з нїма предлужиц студиранє праве на рускей Катедри. Нє побановала сом. Тераз знам добре и руски язик, а же би ше направело добру емисию, же би собешеднїки сцели бешедовац о своїм живоце явно, до камери, новинар муши буц и добри психолоґ. Мнє ше мойо жаданя сполнєли. Велї ше обаваю уписац ше на Оддзелєнє за русинистику, понеже думаю же нє достаню роботу. Можем повесц же у Рускей редакциї, дзе и я робим, робя новинаре котри закончели праве тот факултет, а познам и велї други особи котри робя у других институцийох, а дипломовали на Катедри. Роботи будзе покля будзе и нас, Руснацох. Прето, щиро препоручуєм!

Ана-Мария Рац, Нови Сад: Уписала сом ше на Катедру за руски язик 2007. року и о штири роки сом закончела основни академски студиї. Потим сом ше уписала на мастер студиї и нєшка сом мастер професор руского язика и литератури. Тема моєй мастер роботи була „Характеризованє чловека у рускей фразеолоґиї”. Робим у новосадских основних школох, преподавам виборни предмет, руски язик зоз елементами националней култури, а попри тим ше занїмам и зоз прекладаньом. Док сом була у керестурскей Ґимназиї, була сом активна у културним живоце Руснацох. Ходзела сом на фолклор, шпивала сом у дзивоцкей ґрупи и у хору у Дому култури. Даєдни професоре у Ґимназиї на мнє охабели занавше красни памятки. Окреме сом любела предмети психолоґию и социолоґию. Пачел ми ше способ и методика котру наставнїца хасновала у настави, та ми прето перше жаданє було и уписац студиї психолоґиї. Нє удало ми ше. Без роздумованя сом уписала Русинистику, думаюци же ознова пробуєм уписац психолоґию. Медзитим, после першого семестра, залюбела сом ше до руского язика и такой сом знала же то жадам предлужиц и закончиц и єдного дня ше занїмац зоз тим. Чом ше добре уписац на руску Катедру? Прето же праве ви будзеце тоти хтори єдного дня будзеце едуковац нови млади ґенерациї, будзеце преношиц руски язик, праве ви можебуц єдного дня дополнїце ґраматику руского язика, правопис руского язика, праве ви будзеце тоти хтори зачуваце идентитет Руснацох на тих просторох. Я вам жичим вельо успиху и наздавам ше же єдного дня будземе сотрудзовац!

