Русинистика и я – Дзе су и цо робя 2

Русинистика як универзитетска дисциплина на Филозофским факултету у Новим Садзе постої од 1. децембра 1972. року. При Иниституту за педаґоґию 1981. року основана Студийна ґрупа за руски язик и литературу, а школского 1981/82. року уписує перших студентох. Уж 1983. року основана Катедра за руски язик и литетаратуру, нєшка Оддзелєнє за русинистику. Основни и мастер студиї на Русинистики потераз закончели вецей як 60 студенти, а велї тераз робя у просвити, медийох… Ми вам представяме даєдних з нїх.

Анита Ґовля, Нови Сад: На Оддзелєню за русинистику сом закончела основни студиї, а тераз сом там и ище вше на мастер студийох, хтори сом претаргла пре роботу. Тема моєй дипломскей роботи була „Власни мена и презвиска у Шидзе”, а на мастеру виглєдуєм „Пасив у руским язику”. Хвильково робим як координаторка у Каритасу у Новим Садзе, тиж так преподавам и нємецки язик у Европским институту зоз Зомбора, алє тиж так пишем и проєкти, гонорарно сом и судски толмач за руски язик за Окружни суд у Новим Садзе, и тота часц моїх активносцох вязана баржей за факултет хтори сом закончела. Робота судского толмача дараз зна буц допита, бо ше преклада даяки правни документи, цо вообще нє цикаве. Алє гоч є дараз и допите, з другого боку, правни язик барз прецизни, цо олєгчує роботу и мнє ше з того боку тото и пачи, бо попри руского язику и нємецки язик моя велька любов. А нємецки язик праве таки – точни, прецизни и ясни. Тиж так часто мож достац даяки текст хтори интересантни, наприклад, даяки драмски текст, або писнї, алє прекладанє таких текстох вимага вецей часу и насампредз креативносц у пренаходзеню адекватного слова за прекладанє. Мала сом нагоду буц и матичарка на винчаню. По руски сом читала тото цо ше чита на винчаню, и то ми було барз интересантне. Робела сом и прекладала симултано на єдним судзеню, цо за мнє тиж було интересантне искуство. Цо ше дотика нашей Катедри (як ю ми шицки воламе) тото цо мнє було найкрасше же понеже єст мало студентох, там атмосфера вельо цеплєйша и вельо вецей єст часу и нагоди научиц дацо од професорох. Вони вше порихтани подзелїц свойо знанє и дац напрямки, так же мнє то була барз велька предносц док сом студирала. Професоре зоз сербскей Катедри нам гуторели же тоти студенти хтори зоз Русинистики найвреднєйши и же вельо знаю. Єст барз вельо предносци прецо ше уписац на Катедру. Нормално, язик ше муши и любиц. Я особа хтора одмалючка барз люби язики, нє лєм руски язик, алє вообще. Так же, кед и ви любице язики, лєбо литературу, препоручуєм вам же бисце ше уписали на нашу Катедру.

Люпка Малацко, Руски Керестур: На Катедри за руски язик и литературу сом дипломовала 2004. року, а тема дипломскей роботи ми була „Крачунски обичаї”. Того 1997. року зме ше дзевецеро уписали на Катедру, а двойо зме з тей ґенерациї и вєдно закончели. З нами ше уписал и єден Серб хтори нїґда пред тим нє бешедовал по руски и покладал и испити на першим року зоз нами. Под час студийох найволєла сом старославянски язик и вообще ґраматики шицких язикох хтори зме за шицки тоти штири роки учели. Понеже зме єдну часц предметох слухали по сербски то була нагода же бизме ше и дружели зоз студентами з других ґрупох и то допринєсло же зме нє остали заварти медзи собу, алє зме шицки здобули товаришох и звонка Катедри. Студиї на Русинистики бим препоручела тим хтори любя язики, понеже тераз єст можлївосц черанки студентох и маю нагоду тото вихасновац и пойсц до другей держави. Тераз уж дзешец роки робим як професор руского язика у нашей Ґимназиї. Зоз школярами бешедуєм о Русинистики и вше им преношим тоти красни упечатки и з часу на час дахто ше и опредзелї за тот напрям.

