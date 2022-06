Русинистика и я – Дзе су и цо робя 5

Фото: Марияна Павлович

Русинистика як универзитетска дисциплина на Филозофским факултету у Новим Садзе постої од 1. децембра 1972. року. При Иниституту за педаґоґию 1981. року основана Студийна ґрупа за руски язик и литературу, а школского 1981/82. року уписує перших студентох. Уж 1983. року основана Катедра за руски язик и литетаратуру, нєшка Оддзелєнє за русинистику. Основни и мастер студиї на Русинистики потераз закончели вецей як 60 студенти, а велї тераз робя у просвити, медийох… Ми вам представяме даєдних з нїх.

Марина Сабадош, Нови Сад: На Оддзелєню за русинистику дипломовала сом 2015. року на тему „Анґлицизми у мултимедиялней програми по руски”. Були зме мала, зложна ґрупа. Нє сиґурна сом, алє думам же нас було седмеро. Студиранє у малей ґрупи вшелїяк ма свойо предносци, а то велї уж и визначовали. Тиж так, думам же предносц и студиранє на мацеринским язику и мило ми же сом мала нагоду и основну, и штредню школу, а потим и факултет закончиц праве на своїм, руским язику. Ище под час студийох, 2008. року, почала сом робиц у Рускей редакциї Телевизиї Войводини. Була авдиция за презентера и професор Фейса ме нагварял же бим пошла. Пре почитованє ґу ньому, пристала сом, пошла на авдицию, достала роботу и од теди сом у Радио-телевизиї Войводини. Тераз робим у Сербскей редакциї информативней програми як презентер, алє и далєй дзечнє прилапюєм буц водителька на наших фестивалох, манифестацийох и других збуваньох.

Тамара Хома, Руски Керестур: Уписала сом ше на Катедру за руски язик 2006. року, було нас тройо у ґенерациї и думам же менше число студентох предносц прето же професоре доступни у каждим моменту. Мастер студиї сом закончела 2014. року. Тема моєй мастер роботи була „Руски язик медзи карпатскима славянскима язиками и диялектами”. З оглядом на тото же сом вше любела ґраматику, цикави предмет ми бул старославянски язик, дзе зме научели вельо о походзеню славянских язикох, цо ми познєйше похасновало у писаню мастер роботи. Думам же предмети на Катедри досц рижнородни и же кажде хто ма прихильносц ґу дружтвеним науком пренайдзе дацо цо му будзе интересантне. Нашу Катедру бим препоручела школяром хтори свидоми єй окремносци и порихтани су робиц на очуваню нашого идентитету. Тераз робим у просвити. У Кули преподавам руски язик як виборни предмет, а у Керестуре як мацерински язик. Наздавам ше же и своїм школяром пренєшем любов ґу мацеринскому язику.

