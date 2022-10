Русинистика и я – Дзе су и цо робя 7

Русинистика як универзитетска дисциплина на Филозофским факултету у Новим Садзе постої од 1. децембра 1972. року. При Иниституту за педаґоґию 1981. року основана Студийна ґрупа за руски язик и литературу, а школского 1981/82. року уписує перших студентох. Уж 1983. року основана Катедра за руски язик и литетаратуру, нєшка Оддзелєнє за русинистику. Основни и мастер студиї на Русинистики потераз закончели вецей як 60 студенти, а велї тераз робя у просвити, медийох… Ми вам представяме даєдних з нїх.

Ванеса Медєши, Нови Сад: На Катедру за руски язик сом ше уписала 2009. року и того року ше барз вельо студенти уписали. Кед ше добре здогадуєм, було нас 11-ецеро. Но, уж на першим року велї одустали. Даєдни нє уписали анї други рок, даєдни ше виписали познєйше, углавним на концу Катедру закончели штири студентки. Я зоз Руского Керестура, и по єдна дзивка зоз Коцура, Вербасу и Нового Саду.

Студиї паметам як єден красни период живота. И по друженю и по єдней безбрижносци нас студентох. Колеґиялносц медзи студентами була цалком намесце. Добре зме ше складали, помагали зме себе, добре зме функционовали. Тиж и зоз професорами зме мали коректне одношенє. Цо ше дотика предметох, любела сом шицки предмети вязани за педаґоґию и психолоґию, а кед слово о предметох конкретно зоз нашей Катедри, найинтересантнєйше ми було слухац о историї Руснацох. З оглядом же сом зоз язиками була досц добре подкована, понеже сом у основней школи ходзела на змаганя з язикох, а и прето же сом ходзела до рускей школи дзе ше руски язик детально виучує, ґрадиво вязане за руски язик ми уж було досц познате. З другого боку, историю Руснацох ше слабо робело по наших школох, та ми прето остала найвецей у паметаню.После дипломованя, отворело ше роботне место у Новим Садзе, и требало дакого хто приявени на Нови Сад. Понеже я после студийох остала жиц у тим городзе, конкуровала сом и од теди робим у Технїчней школи „Милева Марич – Айнштайнˮ, дзе як наставнїца руского язика тримам факултативну наставу на штредньошколским уровню.Будуцим студентом бим препоручела уписац руски язик кед любя язики и литературу, а вибор язикох на нашей Катедри наисце рижнородни.

Златко Колєсар, Коцур: Студиї руского язика и литератури на Филозофским факултету на новосадским Универзитету уписал сом 2008. року. На студиї Русинистики ше теди уписали шесцеро студенти, по двойо зоз Коцура, Руского Керестура и Вербасу. Под час тих штиророчних студийох можем повесц же зме були добри тим и помагали зме єдни другим, а то потвердзує и факт же зме шицки на концу и закончели студиї. Тематски ми найцикавши були преподаваня зоз фоклористики котри преподавал проф. др Янко Рамач, преподаваня зоз старославянского, а пре интересантни и интерактивни способ преподаваня у найкрасшим паметаню ми остатню годзини проф. др Михайла Фейси. Студиї руского язика и литератури ми добре ишли та сом их закончел у року и зоз стредню оцену 9,20. Под час студийох обиходзели зме установи дзе бизме могли робиц и дакус сом волонтерски робел у Радио Новим Садзе. По законченю студийох сом на мали дзвери вошол до рускей редакциї Радия на Радио телевизиї Войводини, кед сом конкуровал зоз спортску емисию прейґ нєзависней продукциї РТВ и почал сом ушорйовац и водзиц емисию ”Спорт и рекреация” котра ше редакциї спачела та ю и превжали як свою емисию котру и дзень нєшка робим. Под час роботи у нєзависней продукциї достал сом роботу у НВУ ”Руске слово” та сом паралелно робел и у Радию и у Руским слове. У єдней хвильки сом ше нашол у ситуациї же мушим вибрац – чи остац у Руским слове чи цалком прейсц робиц до радия. Вибор нє бул лєгки понеже сом ше пренашол и у єдней и у другей роботи, алє сом ше заш лєм одлучел за роботу на радию и нєшка кед патрим, думам же сом нє погришел понеже ме тота робота цалком виполнює. У роботи на радию вше мож научиц дацо нове, тераз, окрем ушорйованя своєй спортскей емисиї почал сом робиц и инфорамтивну програму. На концу конца, робим тото за цо сом ше и школовал и свою будучносц дефинитивно видзим у темох котри ше дотикаю Руснацох, у руских медийох, у рускей редакциї Радио телевизиї Войводини.

