Русиново и Искрово ветеранє орґанизовали друженє

КОЦУР – На Пелетовим салашу всоботу, 30. октобра, керестурски ветеранє ФК „Русин” орґанизовали традицийне друженє котре запровадзую уж даскельо роки зоз ветеранами ФК „Искра” з Коцура.

Даскельо роки уж, як гварели ветеранє, даскельо раз до рока орґанизую таки друженя – дакеди ше отримую у Керестуре, а дакеди у Коцуре. По їх словох, тоти сходи вше нагода же би медзи собу побешедовали, опущели ше, франтовали и евоковали памятки на дакедишнї часи кед активно бавели фодбал.

Того дня Керестурци були домашнї у Коцуре, та на Пелетовим салашу, у приємним амбиєнту, приготовеним полудзенку, у красней и веселей атмосфери, уживали коло 25 ветеранє наших визначних фодбалских клубох.

Даєдни бувши фодбалере одсуствовали пре роботу и оправдани причини, алє шицка бешеда и приємни хвильки ше, як гварели, надокнадзи уж на шлїдуюцим друженю.

Як заключели ветеранє з нагоди того друженя, за лабду вецей нє бегаю, перши и други полчас одбавели, тераз бавя лєм треци полчас, и у нїм наисце уживаю.

