РУСКИ КЕРЕСТУР – Треце и остатнє пририхтуюце змаганє пред початок першенства Кадетскей лиґи, на керестурским Ярашу, 13. марца екипа кадетох ФК Русин, страцела од екипи ЦФК Вербас з резултатом 2:5. Ґоли за Русин дали Джуджар Алексей и Лука Иличич.

Першенство стартує на нєдзелю, 21. марца, кед на Яраш приходзи першепласована екипа у кадетскей лиґи – ФК Червинка. Русин хвильково 5. на таблїчки од 11 екипох.

