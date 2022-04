Русиново каратисти одлични на Вельконоцним купу у Бачу

БАЧ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Каратисти Карате клубу „Русинˮ наступели на 15. традицийним „Вельконоцним карате купуˮ хтори отримани всоботу, 16. априла, у Бачу, у орґанизациї Карате клубу „Славияˮ зоз Бачу. На турнире участовали коло 300 змагателє зоз 26 клубох, а векшина змагательох була возросту по 12 роки, односно по желєни ремень.

За Русин наступели 14-ецеро змагателє у окремней катеґориї и по тройо у двох екипних катеґорийох, та вкупно освоєли 16 медалї.

Перши места освоєли аж осмеро змагателє – Кристина Гарвильчак, Теодор Гарвильчак, Стефан Ковачевич, Маша Ковачевич, Стефан Такач, Лина Папуґа, Матеа Бучко и Милица Дякула. Друге место у поєдинєчней катеґориї завжали – Дарко Еделински, Марко Еделински и Мартин Пашо, а екипно у ката тиму освоєли хлапци у составе – Теодор Гарвильчак, Мартин Пашо и Стефан Ковачевич.

Треци места поєдинєчно освоєли – София Чуни, Александра Кекель и Маша Ерделї, а екипно у ката тиму 3. место освоєли и дзивчата у составе – Маша Ерделї, Милица Дякула и Матеа Бучко.

Попри тренера и предсидателя Клубу Михайла Ороса, на Карате куп до Бачу дзеци водзела и його помоцнїца Анамария Няради.

Шлїдуюце змаганє каратистох обчекує 8. мая кед у керестурскей Спортскей гали будзе орґанизовани поволуюци турнир.

