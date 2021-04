Русиново пионире вше лєпши

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 24. априла, одбавене и другe коло Розвойней лиґи младших пионирох, хтори одбавели змаганє процив ФК Гайдук зоз Кули, на домашнїм терену. Старша екипа пионирох, хтори 6. класа основней школи, одбавела з резултатом 4:2, а младша, 5. класа, з резултатом 6:2.

З оглядом же то ище вше новоформована лиґа, хлапци себе помали глєдаю место у екипи, алє заж лєм указую лєпши резултат як прешлираз кед од истого процивнїка були поражени з векшу розлику. Як гварел їх тренер Зденко Шомодї, кажде значнєйше напрадованє будзе требац часу.

Пионире у 3. колу хторе будзе отримане на пияток, 30. априла, буду бавиц на домашнїм терену даскельо змаганя процив реномираного процивнїка Раднички зоз Зомбору. Клуб зоз Зомбору познати по моцней, убавеней екипи найлєпших дзецох зоз околних местох, а з оглядом же ше велї екипи анї нє усудзую бавиц процив Радничкого же би ше зоз слабим резултатом нє демотивовало дзеци, побида будзе вельке нєсподзиванє.

