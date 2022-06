САВИНЕ СЕЛО/РУСКИ КЕРЕСТУР – Пионире Фодбалского клубу „Русинˮ одбавели приятельске стретнуце у Савиним Селу процив екипи Будучносци, на хторим Русин однєсол побиду зоз 7:6.

Ґоли за Русин дали – Иван Планчак 3, Велько Шомодї 2, а Тони Орос и Виктор Надь дали по єден ґол.

Гоч резултат нє бул у першим плану, вон на концу ишол на хасен младих Русиновцох, а змаганє означел Иван Планчак зоз найвецей посцигнутима ґолами.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)