РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 17. априла, Русиново пионире дочекаю екипу Хет трик зоз Нового Саду процив хторих одбавя два змаганя.

Моци на терену буду мерац дзеци народзени 2010. и 2011. зоз своїма парняками, а змаганє будзе отримане на Ярашу на 16 годзин.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)