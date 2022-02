Русиново пионире одлични процив коцурскей Искри

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пред числену публику у Спортскей гали у Руским Керестуре, вчера 17. фебруара одбавене приятельске стретнуце пионирох Фодбалского клубу (ФК) „Русин” процив ФК „Искра” зоз Коцура на хторим у обидвох змаганьох победзели домашнї.

У першим змаганю старша ґрупа пионирох, дзеци народзени 2009. року, победзели своїх парнякох з Коцура з резултатом 4:1, а младша ґрупа пионирох, дзеци народзени 2010. року, тиж зазначели побиду з резултатом 4:2.

Перши ґол у першим полчаше дал Кристиян Малацко, а потим, после гришки у одбрани, госци з Коцура вировнали резултат на 1:1. Нєодлуга, други ґол за Русин дава Даниєл Надь и з тим, млади фодбалере на одпочивок одходза з резултатом 2:1.

У другим полчасу обидва екипи мали надосц нагоди за ґол, обидва боки бавели нападацки, алє ґоли заш лєм давали домашнї. Ознова схопни Кристиян Малацко дава 3. ґол, а пред сам конєц змаганя, остатнї ґол за Русин дава Теодор Штранґар.

За Русин у тим составе наступели – Теодор Фаркаш, Филип Ноґо, Йован Плавшич, Кристиян Малацко, Даниєл Надь, Давид Джуня, Лука Фа и Теодор Штранґар.

Потим наступели младши пионире, а перши ґол зоз фино обдуманей акциї, на самим початку дава Тони Орос. Коцурци потим вировнали резултат, а вец резултатску предносц прави Марко Колошняї хтори ґол дава зоз оправдано досудзеного пеналу. Напартосц бависка рошнє кед госцуюци бавяче виєдначую, и перши полчас закончени нєришено 2:2.

У другим полчасу було надосц шанси за обидва боки, но єден погришни поцаг, госцох вельо коштал кед себе, после центрираня лабди з ауту Алекси Сопкового, госцуюци бавяче дали автоґол. Нєодлуга Марко Колошняї дава 4. ґол за Русин, та змаганє закончене зоз побиду домашнїх.

За тоту ґрупу пионирох наступели – Тони Орос, Марко Драґутинович, Тадей Виславски, Лука Стойков, Вукашин Вуйович, Марко Колошняї, Стефан Настасич, Матей Макаї, Андрей Провчи, Алекса Сопка, Хана Будински.

Судия на стретнуцу бул Сани Колошняї, а тренере – Зденко Шомодї, Деян Йолич и Дамир Ґубаш.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)