Русиново пионире страцели од Кулянцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Когуцики и пионире Фодбалского клубу „Русин” того викенду 16. и 17. априла, на домашнїм терену, а пред числену публику, отримали аж шейсц змаганя процив своїх парнякох зоз Кули и Нового Саду.

Перше змаганє у Лиґи нових шампионох, а у хторей наступаю дзеци од 2009. по 2014. рок, отримане всоботу 16. априла.

З тей нагоди старша ґрупа пионирох, односно дзеци народзени 2009. року, страцели од Кулянцох з резултатом 4:2, а ґоли посцигли Теодор Штранґар и Давид Джуня. Пионире наступели у составе – Йован Плавшич, Валентина Кочиш, Давид Джуня, Кристиян Малацко, Филип Ноґо, Андрей Чизмар, Теодор Штранґар, Лука Фа, Даниєл Надь.

За рок младшу ґрупу пионирох, хтору екипа з Кули надвладала з резултатом 7:2, бавели – Андрей Рац, Андрей Провчи, Тони Орос, Тадей Виславски, Алекса Сопка, Лука Стойков, Стефан Настасич, Марко Колошняї, Матей Макаї и Хана Будински, а ґоли дали – Тони Орос и Матей Макаї. Пионирох предводзи їх тренер Деян Йолич.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)