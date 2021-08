РУСКИ КЕРЕСТУР – У трецим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор домашнї ФК Русин внєдзелю, 29. авґуста, поражени од ФК Раднички 1918 з Раткова з резлултатом 0:4 (0:2).

Госцуюца екипа була лєпша по шлїзким терену, а у другим полчаше и по дижджовней хвилї, и надбавела домашнїх хтори були послабени и зоз нєбавеньом штирох стандардних першотимцох.

На шлїдуюцу соботу у штвартим колє, 4. септембра, Русин госцує у Червинки и будзе бавиц процив екипи з истим меном.

