Русиново рукометаше лєпши од Ґрафичара

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 12. колу, хторе одбавене 8. мая у керестурскей Спортскей гали, рукометаше Русину одбавел змаганє процив РК „Ґрафичар” зоз Бездану хторих победзели з резултатом 31:25 (18:15).

Перши ґол дали госци, и то було їх єдине водство на цалим змаганю.

Домашнї превжали инициятиву, и отримовали ю по конєц змаганя.

Найрозположенши за даванє ґолох на тим стретнуцу були Филип Тома и Филип Орос, хтори вкупно дали 20 ґоли.

Ґоли за Русин посцигли – Владан Боянович 1, Борис Югик 2, Владислав Салак 2, Дамир Хома 2, Филип Орос 9, Иґор Варґа 2, Виктор Микита 2, а Филип Тома дал 11 дати ґоли.

У шлїдуюцим 13. колу рукометаше Русина госцую у Бачким Ґрачцу, дзе одбавя сушедни дерби процив рукометашох Борца.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)