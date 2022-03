Русиново фодбалере достали нови ґарнитури дресох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На приятельским стретнуцу ФК Русин и ФК Искра з Коцура, хторе отримане внєдзелю на домашнїм терену, Русиново бавяче першираз наступели у новей ґарнитури дресох хтору достали од спонзорох з валалу и з Кули, за бависко на домашнїм терену и у госцох.

Першу ґарнитуру дресох спонзоровала фирма V&S nameštaj власнїкох Александра Виславския и Валентина Бурчака, а другу обезпечели Александар Кочиш, Ненад Медич, фирма Limar Mandić зоз Кули Club10 nameštaj и Nameštaj Maja з Руского Керестура.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)