Русиновци поражени у Параґох

РУСКИ КЕРЕСТУР/ПАРАҐИ – У 12. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 31. октобра, фодбалере Русина госцовали у Параґох дзе одбавели змаганє процив ФК Будучносц з резултатом 2:1 (1:1).

Сам початок змаганя нагадовал добри старт Русина. У першим нападу на ґол домашнїх, Дарко Сушич вихасновал свойо искуство, и надмудрел охрану як и самого ґолмана зоз прецизним бицом. Ушлїдзело отворене змаганє на обидва боки, но пофришко, як резултат того, домашнї виєдначую. По конєц першого полчасу, шанси ше зменюю за обидва екипи, алє резултат остава исти.

На самим початку другого полчасу, домашнї даваю ґол у 2. минути, а як ше по конєц змаганя увидзи, то останє и конєчни резултат.

После приятого ґолу, було шанси за нападачох Русина, хтори нажаль остали лєм нєвихасновани нагоди.

За Русин бавели – Деян Кронич, Стефан Тома (Деян Чернок), Боян Голик, Александар Кочиш, Владан Вуйович, Деян Павлович, Филип Вуйович, Оґнєн Маркович (Боян Бранкович), Янко Кулич, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Филип Тома, Ваньо Колошняї.

Хвильково Русин забера 6. место на таблїчки зоз 19 бодами. На нєдзелю 7. новембра, до Керестура приходзи екипа Будучносци зоз Ґложану, а змаганє почнє на 13 годзин на Ярашу.

