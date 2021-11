РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох младежскей лиґи, нєшка 12. новембра, фодбалере Русина одбавя свойо остатнє, 6. коло, процив ФК Борац зоз Бачкого Ґрачцу, а слово о моцней процивнїцкей екипи хтора у тей єшеньскей часци Першенства зазначела шицки побиди.

Змаганє будзе отримане на Ярашу з початком на 14,30 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)