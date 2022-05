РУСКИ КЕРЕСТУР – После вибудованих квалитетнєйших, бетонских трибинох, тих дньох поставене и закрице над нїма на стадиону Фодбалского клубу „Русин”.

Коло трибинох положена нова ограда, будзе преширени и мурик, а на трибини ище буду поставени и древени фосни за шедзенє, после хторих у плану покласц и пластични шедзиска.

Роботи на стадиону окончовала фирма зоз Зренянину, а финансовала их Месна заєднїца Руски Керестур под покровительством Општини Кула.

