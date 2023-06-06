Русин нєпрепознатлїви у Каравукове

КАРАВУКОВО – У 29. колу Подручней лиґи Зомбор, внєдзелю 4. юния, фодбалере Русина госцовали у Каравукове дзе одбавели стретнуце процив домашнєй екипи Полету, од хторого страцели зоз резултатом 4:1.

Гоч за ФК Полет тото стретнуце нє мало даяку резултатску значносц, понеже ше находза на штредку таблїчки, алє таки госцованя то вше „горуци госцованя”, а домашнї вошли до того стретнуца озбильнєйше и мотивованше од фодбалерох Русину.

Пред малим числом патрачох, стретнуце почало у спомалшеним ритме, алє осторожно на обидвох бокох. Без вельо нагоди у прешим полчасу, тварде стретнуце и векшином ше бависко одвивало на штредку терена.

Як почал други полчас, млади Саянкович у 46. минути отвера тото стретнуце з ґолом зоз 17 метерох и дзе лабда уходзи од стативи до ґолу и почина славенє русиновцох. Но, домашнї ше у истей хвильки випатра таргли и як рушели зоз центру, послата длугока лабда пред ґол Русинa, направени даскельо гришки и резултат виєдначени на 1:1.

Тото домашнї фодбалере хасновали, дакус ше поцагли на свою половку и чекали на контра напади. То ше им и поспишело у 57. минути, дзе Полет почал водзиц зоз 2:1. После того ґолу, шлїдзи вельки пад у бависку наших фодбалерох, безидейносц и без озбильнєйшого копнуца на ґол домашньих. До конца змаганя достати ище два ґоли, обидва на контра напади у 76. и 89. минути и нашо фодбалере прецерпели пораженє.

Русин бавел у составе – Деян Кронич, Деян Чернок, Боян Голик, Реля Ланчужанин, Деян Павлович, Филип Вуйович, Деян Будински (Никола Цифрич), Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович, Андрей Малацко. Ґол дал Матей Саянкович.

На нєдзелю, 11. юния, остатнє 30. коло Русин бави на своїм терену дзе дочекую екипу Будучносци зоз Параґох, а стретнуце почина на 17:30 годзин.