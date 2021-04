РУСКИ КЕРЕСТУР/ҐЛОЖАН – ФК Русин страцел змаганє у 23. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор од домашнїх фодбалерох ФК Будучносц у Ґложану зоз резултатом 3:0 (1:0).

Тото змаганє Русиновци одбавели без своїх бавячох Даноєвича и Кочиша котри нє бавели пре картони

После того змаганя Русин ше находзи и далєй на штвартим месце на таблїчки, а ма 41 бод. У идуцим колє на домашнїм терену дочека екипу ФК Борец зоз Обровцу.

