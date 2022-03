Русин принєсол боди зоз госцованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалером Русина, внєдзелю 6. марца, почала друга часц першенства у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, односно 16. коло, хторе одбавене у Обровцу процив екипи Борац 46 з резултатом 0:2 (0:1). Ґоли за Русин на тим змаганю дали Филип Вуйович иМатей Саянкович.

Перши ґол на змаганю, у 29. минути посцигнул Вуйович зоз правилно досудзеного пеналу. Було то оштре бице зоз 11 метерох, та домашнї ґолман нє мал нїяку нагоду лєпше реаґовац.

Шицки дилеми коло конєчного побиднїка ришел Саянкович зоз другим ґолом дзешец минути пред концом змаганя.

Охрана Русина внєдзелю бавела барз добре, а у нєй ше окреме визначел млади Малацко хтори, як и у прешлей полусезони, остал фундамент Русиновей охрани.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Деян Павлович, Андрей Малацко, Оґнєн Маркович, Филип Вуйович, Неманя Кулич (Боян Бранкович), Янко Кулич, Дарко Сушич, Матей Саянкович, у резерви – Филип Тома, Деян Будински, Реля Ланчужанин, Александар Зорич.

Хвильково, Русин за три боди заостава за другопласованим Радничким 1918 зоз Раткова, а лєм єден бод го дзелї од екипи Жака зоз Зомбора.

На нєдзелю, 13. марца, у 17. колу, Русин одбави перше од трох сушедних дербийох, кед на Яраш придзе Борац зоз Бачкого Ґрачцу. Змаганє почнє стандардно, на 14,30 годзин.

