Русин страцел у Зомборе

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 3. априла, ФК Русин у Зомборе, у 22. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, поражени од домашнього ФК Жак, з резултатом 2:1 (1:0).

Од самого початку домашнї рушели оштро, цо им уж у 15. минуту принєсло одвитуюци резултат. Нагоди, точнєйше полу-нагоди, було на обидвох бокох, но резултат ше нє менял. Аж при самим концу змаганя домашнї дали ище єден ґол, док єдини ґол за Русин дал Душан Даноєвич.

И попри страценого змаганя, Русин и далєй забера сиґурне 4. место зоз освоєним 41 бодом. Од другопласованого Младенова, Русин заостава за 3 боди, док од трецопласованей Будучносци, зоз Параґох, два боди.

Русин всоботу наступел у составе – Калинич, Кочиш, Голик, Ланчужанин, Вуйович В., Павлович (Дюканович), Вуйович Ф., Чернок (Бранкович), Даноєвич, Кулич, Саянкович, Тома Ф., Тома С., Джуджар.

На нєдзелю, 11. априла, Русиновци буду ознова бавиц у госцох, у Ґложанох, процив ФК Будучносц.

