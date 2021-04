Русин страцел у Кляїчеве

РУСКИ КЕРЕСТУР/КЛЯЇЧЕВО – У 25. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, ФК Русин госцовал у Кляїчеве дзе одбавел змаганє процив домашнього ФК Кордун. Победзел домашнї тим зоз резултатом 1:0 (1:0).

Русин наступел у составе – Надь, Тома С, Голик (Кочиш), Ланчужанин (Чонка), Вуйович, Малацко, Джуджар, Ковачевич (Иличич), Кулич (Тома А.), Бранкович, Чернок.

Змаганє прешло без опомнуцох и виключеньох бавячох, а єдини ґол посцигнути у 35. минути.

Русин ше и далєй находзи на штвартим месце на таблїчки и ма 42 боди.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)