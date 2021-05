Руска култура будзе представена у емисиї „Щешлїва Сербия”

ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ – У тижню пред Вельку ноцу писателька и новинарка Миряна Бобич Мойсилович зоз знїмательну екипу Першей телевизиї и емисиї „Щешлїва Сербия” нащивели општину Жабель, а у нєй и Руснацох у Дюрдьове.

Нащивели шицки штири места – Жабель, Чуроґ, Дюрдьов и Ґосподїнци, дзе знїмали прилоги о природи, култури, правеню сира и меду, нащивели Музеї пошвецени жертвом рациї у Чуроґу, а у Дюрдьове Руску школу и Руску одлогу у нєй. Там их дочекал предсидатель Скупштини КУД „Тарас Шевченко” Мирослав Чакан, понеже ше тото Дружтво стара о одлоги и тей часци школи. Чакан им бешедовал о рускей традициї, култури и будинку Рускей школи.

Домашнї у нащиви општини були заняти у Туристичней орґанизациї општини Жабель, а емисия о тей нашей општини будзе емитована на Першей телевизиї на нєдзелю, 16. мая, од 12 годзин.

