Руска матка означи 30-рочнїцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руска матка на пондзелок, 28. децембра, означи 30-рочнїцу як є основана, у Руским Керестуре, праве на тот дзень.

Пре епидемиолоґийну ситуацию, ювилей будзе означени скромнєйше як ше плановало, та на 11 годзин у уходу до Спортскей гали будзе отворена вистава малюнкох зоз другей Подобовей колониї Еуфемия Гарди хтора отримана того року.

Потим на 12 годзин у просторийох Рускей матки будзе отримана шветочна схадзка Управного одбору тей нашей орґанизациї, а будзе пошвецена тому значному ювилею.

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