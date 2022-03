Руске литературне дружтво глєда редактора текстох на руским язику

ЗАД – Тих дньох Руске литературне дружтво (РЛД) обявело явну поволанку у хторей ше глєда редактора текстох на руским язику.

Робота ше окончує онлайн, а вимага одредзени критериюми пре сполньованє мисиї РЛД, а то розвой интелектуалней сувереносци, високей култури и литератури у оцовщини Руснацох и сиверноамерицкей дияспори.

У наших тижньових новинох Руске слово, у рубрики Мозаїк, тото Дружтво уж представене, а хтори вимоги потребне сполнїц за тото роботне место и яки условия роботи мож опатриц на їх ФБ боку.

(Опатрене 12 раз, нєшка 12)